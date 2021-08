Liveblog Afghanistan

Live | Taliban laten verdere inperking vrouwenrechten bestuderen

De Taliban hebben Afghanistan na twintig jaar Navo-aanwezigheid heroverd. Alleen het vliegveld van Kabul is nog in handen van de Navo. Westerlingen en veel wanhopige Afghanen proberen via de luchthaven het land te verlaten. Woensdagmiddag is er een debat over de situatie in de Tweede Kamer. Volg dat en meer in ons liveblog.