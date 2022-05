Live | Separatisten Loehansk: 8000 Oekraïense gevangenen in de Donbas

Een bewoner zit buiten de beschadigde gebouwen in Irpin, een buitenwijk van Kiev. Beeld AP

In het kort:

• Dit gebeurde er vannacht: Russen omsingelen Oekraïense leger in Donbas en Poetin bezoekt gewonde soldaten in Moskou

• In de Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk zijn minstens 150 mensen begraven in een massagraf, meldt een hoge ambtenaar van de regio Loehansk.

• De pro-Russische separatisten in de Donbas houden circa 8000 Oekraïners vast, zegt een functionaris.

• Inwoners van Zuid-Oekraïne kunnen Russisch staatsburger worden.

