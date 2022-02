Liveblog

Live | Russische grondtroepen gaan Oekraïne binnen, Poetin: ‘We hadden geen andere keuze’

Rusland is in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. In verschillende Oekraïense plaatsen klinken explosies en beschietingen. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.