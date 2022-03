Live | Russisch militair konvooi ‘nu al ruim 64 km lang’

• De onderhandelingen in Belarus tussen delegaties van Oekraïne en Rusland zijn beëindigd. Er komt een tweede gespreksronde, nadat in de Kiev en Moskou ruggenspraak is gehouden

• Rusland wordt geraakt door steeds meer strafmaatregelen. FIFA en UEFA hebben Rusland geschorst van het internationale voetbal en Shell trekt zich terug uit het land

• Belarus heeft met een grondwetswijziging de plaatsing van Russische kernwapens mogelijk gemaakt

• Sinds de invasie zijn 352 Oekraïense burgers gedood, onder wie 14 kinderen. Ook zijn 1.684 mensen, onder wie 116 kinderen, gewond geraakt

• Nederland stuurt 50 raketwerpers met 400 raketten naar Oekraïne. Ook Duitsland levert zware wapens uit legervoorraad