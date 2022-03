Live | Rusland noemt voor het eerst aantallen omgekomen soldaten, landelijke actie op radio en tv voor Oekraïne

In het kort:

• De Oekraïense havenstad Cherson is volgens het Russische ministerie van Defensie in zijn geheel ingenomen door Russische troepen. Het Oekraïense ministerie van Defensie ontkent dat de zuidelijke stad Cherson is ingenomen.

• Russische parachutisten zijn woensdag geland in de Oost-Oekraïense stad Charkov, meldt het Oekraïense leger. Marioepol, de belangrijkste havenstad van Oekraïne, is volledig omringd door Russische troepen. Ondertussen schuift een kilometerslange Russische legercolonne stukje bij beetje richting Kiev.

• De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil pas met Rusland praten over een wapenstilstand als Rusland stopt met het bombarderen van Oekraïense steden. Woensdag staat een tweede ronde gesprekken tussen beide landen gepland.

• De internationale gemeenschap keert Rusland massaal de rug toe. FIFA en tennisfederatie ITF hebben Rusland geschorst van het internationale voetbal en Shell trekt zich terug uit het land.

• De eerste vluchtelingen uit Oekraïne worden woensdag in Nederland verwacht. Ze worden tijdelijk opgevangen in een hostel in Zuidoost.