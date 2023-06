Live | Poetin: 'We zullen ons verdedigen tegen verraders’

Een brug tussen de Krim en het dorp Tsjonhar in Cherson is beschadigd geraakt bij een aanval. De brug kan daardoor tijdelijk niet gebruikt worden, zeggen de gouverneurs van de Krim en Cherson die door Rusland zijn aangesteld. Rusland stelt dat de aanval het werk was van Oekraïne.

De Russische gouverneur in Cherson stelt dat de brug vermoedelijk is beschadigd door een aanval met een Storm Shadow-raket. Volgens Russische onderzoekers zouden er vier raketten zijn afgevuurd op de brug. De gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov, zegt dat er gekeken wordt of er weer veilig mensen over de brug zouden kunnen. Het repareren gaat nog weken duren, stelt de Russische bezetter in Cherson.

Er is een beperkt aantal bruggen tussen het Oekraïense vasteland en het schiereiland de Krim. Deze brug verbindt twee gebieden die in handen zijn van de Russische bezetter. De bekendste brug van de Krim is de Krimbrug over de Straat van Kertsj. Die gaat naar het Russische schiereiland Taman en is 19 kilometer lang.