Live | Poetin condoleert familie Wagnerleider Prigozjin

Zeker zeven mensen zijn gewond geraakt door een raketaanval op de Oekraïense stad Dnipro. De Oekraïense autoriteiten houden Rusland daarvoor verantwoordelijk. Een tiental gebouwen zou schade hebben opgelopen, waaronder een bank en een hotel.

Het is nog onduidelijk wat het doelwit zou zijn geweest van de aanval. Rusland heeft nog niet gereageerd, maar ontkent bewust burgerdoelen te bestoken. Toch worden de Russische strijdkrachten vaker beschuldigd van beschietingen met veel burgerslachtoffers. Zo vielen vorige week zeven doden en meer dan honderd gewonden toen een plein werd bestookt in de stad Tsjernihiv.

Oekraïne voert momenteel een tegenoffensief uit tegen het Russische invasieleger. Het Oekraïense leger zou recentelijk de vlag hebben gehesen in Robotyne, ten zuiden van Dnipro. Het is onduidelijk of het dorp weer helemaal in Oekraïense handen is. De Amerikaanse denktank ISW noemt Oekraïense successen in het gebied 'in tactisch opzicht belangrijk'.

Een overwinning in Robotyne zou Oekraïne meer manoeuvreerruimte geven bij aanvallen op de tweede serie Russische verdedigingslinies in het gebied. Die hoopt Oekraïne te doorbreken. De Oekraïners zouden zich op zo'n 2 kilometer bevinden van de fortificaties. Die zijn mogelijk kwetsbaarder dan de eerste Russische verdedigingslinie, omdat het de Russen in het gebied aan vrij inzetbare militaire zou ontbreken.