Live | Opnieuw drones neergehaald boven regio Moskou, dodental door Russische raketaanval op Pokrovsk loopt op tot negen

Rusland heeft de defensie-uitgaven dit jaar verdubbeld tot circa 90 miljard euro, wat in de buurt zou komen van een derde van alle uitgaven van de staat. Persbureau Reuters heeft dit naar eigen zeggen in een regeringsdocument kunnen vaststellen. De regering in Moskou publiceert geen gedetailleerde overzichten van uitgaven in bepaalde sectoren meer, in de poging de kosten van de oorlog in Oekraïne buiten beeld te houden.

Het Russische ministerie van Financiën had geen commentaar op de melding. De snel stijgende kosten zijn onder meer terug te zien in de militaire loonkosten. In de eerste helft van vorig jaar spendeerde de Russische staat ruim 5 miljard euro aan het betalen van militair personeel, en in de eerste helft van dit jaar ruim het dubbele. De sterke stijging van het bedrag dat aan defensie wordt uitgegeven, zou ten koste gaan van veel civiele taken waar de overheid mee belast is, zoals onderwijs, infrastructuur, pensioenvoorziening en gezondheidszorg.