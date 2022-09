Liveblog

Live | Opnieuw aanhoudingen bij protesten tegen mobilisatie Rusland

Het Oekraïense leger heeft de afgelopen weken grote terreinwinst geboekt op de Russen. Dat zorgt voor optimisme in Oekraïne en onrust in Rusland. Poetin heeft referenda georganiseerd in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne en een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.