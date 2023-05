Live: Oorlog in Oekraïne | ‘VS steunen gezamenlijke F-16-trainingen voor Oekraïners’

President Joe Biden heeft G7-leiders laten weten dat de VS een gezamenlijke inspanning met bondgenoten en partners zouden steunen om Oekraïense piloten te trainen in het gebruik van gevechtsvliegtuigen, waaronder F-16's. Dat bevestigt het Witte Huis, nadat eerder berichten van die strekking in Amerikaanse media waren verschenen.

De training zal naar verwachting volledig in Europa plaatsvinden. Wel zal Amerikaans personeel samen met bondgenoten in Europa aan de training deelnemen. De verwachting is dat die enkele maanden in beslag zal nemen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die de G7-top in Japan zal bijwonen, noemde de beslissing op Twitter "historisch". Zelensky heeft er bij zijn westerse bondgenoten herhaaldelijk op aangedrongen gevechtsvliegtuigen te leveren.

De Amerikaanse deelname aan de mogelijke trainingen betekent niet dat de VS al besloten hebben gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. "Terwijl de training de komende maanden plaatsvindt, beslist de coalitie van landen die aan deze inspanning deelnemen of we daadwerkelijk vliegtuigen zullen leveren, hoeveel we zullen leveren en wie ze zal leveren," aldus de functionaris tegen CNN.

In maart ontvingen de VS twee Oekraïense piloten op een militaire basis in Tucson, in de zuidelijke staat Arizona, om hun vaardigheden te evalueren met behulp van vluchtsimulatoren en om te beoordelen hoeveel tijd ze nodig zouden hebben om te leren vliegen met verschillende Amerikaanse militaire vliegtuigen, waaronder F-16's. Het Amerikaanse congres heeft in de begroting van 2023 geld gereserveerd voor dergelijke trainingen.

Premier Mark Rutte laat weten dat hij verheugd is met het besluit 'De details worden de komende weken uitgewerkt,' zegt Rutte op Twitter.

Ook zijn Britse, Deense en Belgische collega's 'verwelkomen' het nieuws vanuit de VS, schrijft Rutte. "Oekraïne kan blijven rekenen op de niet-aflatende steun van Nederland en zijn internationale partners."

Defensieminister Kajsa Ollongren sluit zich aan bij de woorden van Rutte. Samen met 'onze naaste bondgenoten' Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan de voorwaarden. 'We staan klaar om Oekraïne hierin te steunen,' twittert Ollongren.