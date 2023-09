Live: oorlog in Oekraïne | Rusland: drie aanvallen met zeedrones op Krimbrug afgeslagen

Rusland gaat nog altijd niet akkoord met een voorstel van de Verenigde Naties voor een nieuwe graandeal. Moskou zou ontevreden zijn met de voorstellen die VN-chef Antonio Guterres eerder deze week per brief naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov stuurde.

De VN maken zich ernstige zorgen over de toenemende honger in de wereld en is erop gebrand om het graan uit Oekraïne op de wereldmarkten te krijgen. Het Kremlin weigert echter in te stemmen met een voortzetting van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. Enkel wanneer het Westen voldoet aan de door Rusland gestelde eisen voor de eigen graanexport, kan het akkoord weer in werking treden.

Tijdens een ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zei Lavrov dat hij een lijst heeft opgesteld met acties die het Westen eerst zou moeten ondernemen voor de transporten kunnen worden hervat. Volgens Fidan is de graanovereenkomst "een behoorlijk ingewikkelde en arbeidsintensieve klus".

Zijn ontmoeting met Lavrov in Moskou was bedoeld als voorbereiding op een aanstaande ontmoeting tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin in de badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee.

De Verenigde Naties en Turkije sloten in juli 2022 een overeenkomst die Oekraïne toestond graan en andere voedingsmiddelen te verschepen vanuit drie havens in de Zwarte Zee. Sinds de graandeal met Rusland in juli is beëindigd, is Oekraïne hard op zoek naar manieren het graan toch het land uit te krijgen.