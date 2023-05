Live: Oorlog in Oekraïne | Oekraïense president Zelensky zondag aanwezig bij G7

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is geland in Saudi-Arabië, waar hij een topconferentie van de Arabische Liga bijwoont. Het is Zelensky's eerste bezoek aan het Midden-Oosten sinds de oorlog.

Zelensky woont de top niet bij op uitnodiging van het Arabische genootschap, maar van Saudi-Arabië. De leiders van de Arabische Liga hebben tot dusver aanzienlijk minder bereidheid getoond Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland dan Kyivs westerse bondgenoten.

De president zal in Riyad de leiders van de Arabische lidstaten toespreken. Ook zei hij plannen te hebben voor persoonlijke ontmoetingen met leiders, onder meer met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Eerder deze maand besloot de Arabische Liga dat Syrië mag terugkeren in het samenwerkingsverband van de Arabische wereld. Het lidmaatschap van Syrië werd in 2011 opgeschort vanwege het harde optreden van de regering van Bashar al-Assad in de burgeroorlog in het land. Assad is donderdag al in Saudi-Arabië gearriveerd.