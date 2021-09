Live | OMT-lid Voss: registreren vaccinatie zorgmedewerkers is handig

Het belangrijkste nieuws

• 17.575 mensen testten de afgelopen week positief op het coronavirus, een toename van 1,5 procent ten opzichte van de week ervoor. In Amsterdam was er juist een daling van 5 procent.

• Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal met 28 afgenomen. Dat is de grootste daling op één dag sinds 11 augustus.

• Zuid-Afrikaanse wetenschappers houden een nieuwe variant van het coronavirus met een ongebruikelijke mutatiesnelheid in de gaten: C.1.2.