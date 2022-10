Liveblog

Live | Oekraïne forceert grootste doorbraak in het zuiden sinds begin van de oorlog

Het Oekraïense leger heeft maandag een aantal plaatsen langs de Dnjepr-rivier in het zuiden van het land ingenomen. Dat bevestigen zowel Oekraïense beambten als een plaatselijke Russische leider. De opmars wordt gezien als de grootste doorbraak in het zuiden sinds het begin van de oorlog. Lees hier het laatste nieuws rond de oorlog in Oekraïne.