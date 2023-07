Live | Oekraïense gouverneur: gewonden na aanval op graanterminals Odesa

Vrijwel alle Latijns-Amerikaanse en Caribische landen die in Brussel waren voor een Europese top veroordelen de Russische oorlog in Oekraïne. Demissionair premier Mark Rutte zegt dat 'één of twee landen' uit het samenwerkingsverband CELAC zich niet achter een verklaring van die strekking willen scharen. Wat hem betreft is de top geslaagd. "Het met 60 landen unaniem eens worden is bijna onmogelijk. Zelfs in de EU met 27 is dat bijna onmogelijk," zei hij bij het verlaten van de top.

Het doel van de EU-CELAC-top was vooral om de banden weer eens aan te halen, benadrukten diplomatieke bronnen vooraf. Toch was het vooral voor de Europese landen ook belangrijk om tot een gezamenlijke uitspraak over de oorlog in Oekraïne te komen. Daar is dagen over onderhandeld, met deze breed, maar niet unaniem gedeelde veroordeling als resultaat. Volgens diplomatieke bronnen ligt Nicaragua dwars. Rutte ging daar niet op in, ook omdat 'de vorm nog uitgehamerd moet worden'.

De CELAC telt 33 leden, waaronder Brazilië, Argentinië en ook Suriname. Een deel van die landen, naast Nicaragua Venezuela en Cuba, hebben nauwe economische banden met Rusland en willen die goed houden. De EU-landen zullen de veroordeling naar verwachting wel ondersteunen.