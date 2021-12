Coronablog

Live | New York ziet stijging ziekenhuisopnames van jonge kinderen

De GGD adviseert met klem geen boosterprikken over de grens te halen, omdat dit problemen kan opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen neemt verder af. Volg de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in ons liveblog.