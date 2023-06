Live | Nederland bereid meer geld uit te trekken voor Oekraïne

De prominente Russische generaal Sergej Soerovikin had voorkennis over de opstand van de Wagner Groep. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times, die zich baseert op informatie van anonieme Amerikaanse functionarissen. Het is volgens ingewijden onduidelijk of de topmilitair ook betrokken was bij het plannen van de muiterij van het huurlingenleger.

Soerovikin stond voorheen aan het hoofd van de Russische troepen in Oekraïne, maar moest na enkele maanden het veld ruimen. Hij wordt gezien als een hardliner die alles uit de kast wil halen om te winnen. Nadat Wagner in opstand was gekomen, verscheen Soerovikin in een video waarin hij Russische troepen in Oekraïne opriep in positie te blijven en zich niet aan te sluiten bij de muitende strijders.

Amerikaanse functionarissen zeggen in de krant dat er signalen zijn dat meerdere Russische generaals het voornemen van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin steunden om de legerleiding te vervangen. Prigozjin lag overhoop met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov. Ook Soerovikin zag dat duo naar verluidt liever vertrekken.

Prigozjin stuurde zijn huurlingen afgelopen weekend richting Moskou. Dat was volgens hem een protestactie en geen poging tot een staatsgreep. De opmars van de Wagnertroepen zorgde in Rusland voor chaotische toestanden, maar kwam al snel ten einde toen Prigozjin een deal sloot die voorzag in zijn vertrek naar buurland Belarus.

De Wagnerbaas moet volgens ingewijden hebben gemeend dat hij voldoende steun had van machtige figuren, anders zou hij niet zijn begonnen aan de risicovolle muiterij. Hij lijkt onder meer te hebben gerekend op hulp vanuit het leger.

Bronnen van The New York Times benadrukken dat de westerse landen nog geen volledig beeld hebben van wat er precies is gebeurd. Het Westen heeft volgens de krant wel een duidelijk belang bij het ondermijnen van Soerovikin, die wordt gezien als meedogenlozer en effectiever dan andere Russische generaals.