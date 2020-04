Coronablog

Live: Meer dan 2000 doden in de VS, avondklok Suriname verlengd

In Nederland zijn 2511 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In dit artikel houden we alle cijfers bij. Hier lees je het belangrijkste nieuws van donderdag terug.



