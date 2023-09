Live | Honderden mensen omgekomen bij aardbeving in Marokko

De Europese Unie heeft Marokko hulp aangeboden na een aardbeving in dat land. Dat heeft de voorzitter van Europese Raad, Charles Michel, laten weten vanaf de G20-top in New Delhi.

'Wat een vreselijk nieuws over de verwoestende aardbeving in Marokko. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de reddingswerkers die de zoekacties uitvoeren. De EU staat klaar om Marokko te helpen in deze moeilijke tijden,' aldus Michel op X, voorheen Twitter.