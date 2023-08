Live | Frans hitterecord sneuvelt voor derde dag op rij

In Frankrijk was het woensdag gemiddeld 27,5 graden, meldt weerdienst Météo France. Dat is de hoogste temperatuur die ooit in het land is gemeten na 15 augustus. Dit hitterecord is nu drie dagen op rij gesneuveld. Het was maandag gemiddeld 26,6 graden en dinsdag 27,1 graden.

Twee derde van Frankrijk, het zuidelijke deel, gaat gebukt onder een hittegolf. De warmte komt laat in het jaar en zorgt voor vele nieuwe weerrecords, bijvoorbeeld in de toeristische stad Carcassonne. Daar was het volgens Météo France woensdag 43,2 graden en dus 1,3 graad warmer dan het vorige warmterecord van de stad, uit augustus 2003. De temperaturen in het warme deel van Frankrijk dalen vanaf vrijdag.

Voor tientallen Franse departementen waren voor donderdag vanwege de hitte weerswaarschuwingen afgegeven. Het aantal departementen met de hoogste waarschuwing, code rood, daalde in de loop van de dag van negentien naar zeventien. Het noorden van Frankrijk heeft niet te maken met extreme hitte, maar voor sommige noordelijke departementen gelden nu wel waarschuwingen vanwege onweersbuien.