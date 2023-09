Live: extreem weer | Onderzoek: zonder extra klimaatactie havens wereldwijd onbruikbaar in 2050

Een enorme natuurbrand heeft in het noordoosten van Griekenland een gebied verwoest dat groter is dan de Amerikaanse stad New York. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus, die via berichtendienst X bekendmaakte dat al 808 vierkante kilometer in de as is gelegd.

De brand brak elf dagen geleden uit bij de Griekse stad Alexandroupolis. Het vuur kon door de hitte en harde wind snel om zich heen grijpen. Het natuurgeweld heeft tot dusver het leven gekost aan zeker twintig mensen. Daarmee is het voor zover bekend ook de dodelijkste brand in Europa van deze zomer.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, sprak over de grootste natuurbrand die ooit is waargenomen in de EU. Die informatie wordt sinds 2000 bijgehouden. De Grieken krijgen bij het bestrijden van de brand ook Europese hulp. Er zijn elf blusvliegtuigen en een helikopter gestuurd om het vuur vanuit de lucht te bestrijden.