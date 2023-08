Live: extreem weer | Nog bijna 400 vermisten in Hawaï na dodelijke natuurbranden

In de Amerikaanse staat Hawaï worden nog bijna 400 mensen vermist, twee weken na de verwoestende natuurbranden op het eiland Maui. De FBI heeft een lijst met 388 namen opgesteld en zoekteams kammen het getroffen gebied uit om hen te vinden. Zeker 115 mensen zijn omgekomen.

Op de lijst staan alleen mensen van wie de volledige naam bekend is en die zijn opgegeven als vermist door mensen die hun contactgegevens hebben achtergelaten. De namen zijn vrijgegeven zodat burgers contact op kunnen nemen als ze weten dat iemand op de lijst al veilig is of als ze meer informatie hebben over die persoon. “We weten ook dat als die namen openbaar worden, dat dat veel verdriet kan veroorzaken bij mensen van wie geliefden op de lijst staan”, zegt de politiechef van Maui. “Dit is niet makkelijk om te doen, maar we willen alles doen wat we kunnen om de zoektocht zo compleet en grondig mogelijk te kunnen uitvoeren.”

Woensdag waren er nog meer dan duizend vermisten, maar veel mensen zijn intussen gelokaliseerd. Het dodental is sindsdien niet gestegen, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat het aantal doden nog altijd flink kan oplopen. De zoektocht is lastig omdat sommige delen van de stad Lahaina volledig in de as liggen. De autoriteiten vragen nog steeds aan familieleden van vermisten om hun DNA af te staan, om zo de identificatie van de gevonden lijken makkelijker te maken.