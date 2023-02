Liveblog aardbeving Turkije en Syrië

Live | Dodental opgelopen tot 5000, Rode Kruis: al bijna 1,2 miljoen euro binnen op giro 7244

Turkije en Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn in beide landen op dit moment ruim 5000 doden gemeld. Bij Buitenlandse Zaken zijn zes Nederlanders als vermist opgegeven. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.