Live | Doden na aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne

Vanuit verschillende plaatsen in Oekraïne worden doden gemeld na grootschalige Russische aanvallen. Er zou onder meer een 8-jarig kind zijn omgekomen in de westelijke regio Ivano-Frankivsk.

'Er zijn gewonden, onder wie een kind dat in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Medici hebben al het mogelijke gedaan, maar helaas kon het leven van het kind niet worden gered,' schreef gouverneur Svitlana Onysjtsjoek op Telegram. Het westen van het land wordt veel minder vaak getroffen door Russische aanvallen dan de rest van het land.

Volgens het lokale militaire bestuur in de Zuid-Oekraïense stad Cherson is in die stad een vijftiger overleden nadat zijn huis was geraakt door Russische artillerie. In de stad Beryslav, 70 kilometer naar het oosten, zouden twee politieagenten gewond zijn geraakt nadat een Russische drone hun dienstvoertuig had aangevallen. Volgens de lokale autoriteiten hebben de Russen de afgelopen 24 uur in totaal zestig aanvallen uitgevoerd op de regio Cherson.

Het militaire bestuur van de noordoostelijke regio Charkiv meldde eveneens massale beschietingen in de afgelopen uren. In de buurt van de frontliniestad Koepjansk zou een vrouw zijn gedood en een man gewond zijn geraakt. Ook zou een 73-jarige gewond zijn geraakt in een dorp vlak bij de Russische grens.

In Oekraïne ging vrijdagochtend in het hele land het luchtalarm af. Volgens de lokale autoriteiten van Kyiv was de luchtverdediging van de stad actief. Inwoners van de hoofdstad werden opgeschrikt door meerdere explosies.

In Kyiv werd een kinderziekenhuis geraakt na een Russische raketaanval. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko raakte niemand gewond. Ook in de regio Chmelnytsky in het westen van het land werden explosies gemeld en was de luchtverdediging actief. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vrijdag een Oekraïense drone heeft neergehaald die onderweg zou zijn geweest naar Moskou. Twee luchthavens werden korte tijd gesloten. De drone stortte neer in een bos ten westen van Moskou. Volgens het ministerie vielen er geen slachtoffers en werd er geen schade gemeld.