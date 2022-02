Liveblog

Live | Bronnen: EU wil Russische president Poetin en buitenlandminister toch persoonlijk straffen

Het is dag twee van de Russische invasie in Oekraïne. Inmiddels hebben de troepen ook hoofdstad Kiev bereikt, waar op verschillende plekken wordt gevochten. Westerse landen zijn het donderdagavond eens geworden over ‘zware sancties’. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.