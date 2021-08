Live | Britten versoepelen reisadvies voor aantal Europese landen

Het belangrijkste nieuws:



• De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen op tot een tijdelijke stop op het toedienen van zogenoemde boostervaccins, zodat er meer vaccins beschikbaar komen voor armere landen.

• Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag voor de eerste keer in drie weken gedaald. Er liggen nu 662 covidpatiënten in het ziekenhuis.

• Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn er 2836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM, iets meer dan een dag eerder. Het weekgemiddelde daalt wel verder en ligt nu op 2905 gemelde coronabesmettingen per dag.