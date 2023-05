Live | Biden: Zelensky verzekert F-16’s niet in Rusland te gebruiken

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn eerdere uitspraken over Bachmoet verduidelijkt, nadat verwarring was ontstaan over de vermeende inname van de Oost-Oekraïense stad door Rusland. Bachmoet is niet gevallen, aldus Zelensky tijdens een persconferentie in Hiroshima, de locatie van de G7-top.

Zelensky beantwoordde eerder op zondag persvragen tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. "Ik denk het niet," zei hij toen een journalist hem vroeg naar de Oekraïense controle over Bachmoet. Ook zei de verslaggever dat 'de Russen zeggen dat ze Bachmoet hebben ingenomen'. Zelensky reageerde op die laatste uitspraak, aldus zijn woordvoerder kort na de ontmoeting met Biden.

Over Bachmoet zei Zelensky verder dat daar niks meer is. "Vandaag is Bachmoet alleen in onze harten," vertelde hij. De president sprak van een 'tragedie'. De verlaten stad in het oosten van Oekraïne, waar voor de Russische invasie ongeveer 70.000 mensen woonden, ligt in puin door de hevige, bloedige strijd die er al maanden plaatsvindt. Tijdens de persconferentie zei Zelensky dat de foto's van Hiroshima na een atoombomaanval in 1945 hem deed denken Bachmoet en andere plaatsen in Oekraïne.

Het Russische huurlingenleger Wagner Groep, dat een belangrijke rol speelt bij de strijd om Bachmoet, verklaarde zaterdagmiddag dat de stad volledig in Russische handen is gevallen. De inname werd daarna snel ontkend door de Oekraïense autoriteiten. Later verklaarde ook het Russische ministerie van Defensie dat Bachmoet compleet was ingenomen.