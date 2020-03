Liveblog coronavirus

Live: België ziet lichte daling nieuwe sterfgevallen, Rode Kruis ontvangt duizenden donaties

Hier volgen we alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus op de voet.



♦ In Nederland zijn 179 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Bij 4204 mensen is het virus vastgesteld. In dit artikel houden we de cijfers bij.



