Live | Adviseur Zelensky: Prigozjin ondertekende eigen doodvonnis

Het eerste vrachtschip uit Oekraïne is via een tijdelijke vaarroute over de Zwarte Zee aangekomen bij de Turkse stad Istanbul, meldt persbureau Reuters op basis van een getuige. Ook op websites voor het volgen van schepen is te zien dat het vaartuig door de zeestraat Bosporus is gevaren en ten zuiden van Istanbul is.

Het containerschip Joseph Schulte lag sinds 23 februari 2022, de dag voor de Russische invasie in Oekraïne, in de haven van de Oekraïense stad Odesa door een blokkade.

De tijdelijke vaarroutes over de Zwarte Zee zijn volgens Oekraïne een ‘humanitaire corridor’ die is bedoeld voor schepen die door de oorlog zijn gestrand in Oekraïense havens. Het alternatief werd aangekondigd nadat de graandeal tussen Oekraïne en Rusland vorige maand afliep en niet werd verlengd. Met die overeenkomst kon Oekraïne tijdens de oorlog landbouwproducten blijven exporteren via de Zwarte Zee.

Moskou heeft niet aangegeven of het de scheepvaartcorridor zal respecteren. Vaartuigen die de corridor gebruiken doen dit op eigen risico.