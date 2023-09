Live: aardbeving Marokko| Honderden doden gemeld, burgemeester Halsema leeft mee met slachtoffers en nabestaanden

Reisorganisatie TUI Nederland heeft momenteel zo'n 225 reizigers in Marokko. "Op dit moment heeft TUI Nederland een kleine 100 pakketreizigers in Marrakech en 125 mensen die aan het rondreizen zijn in Marokko, individueel of in een groep. De reizigers in Marrakech zijn vannacht uit hun hotels gehaald en mogen terug zodra is vastgesteld dat dit veilig kan. De reisleiding is bij hen en in contact. Met de rondreizigers zoeken wij op dit moment contact om vast te stellen of zij ongedeerd en in veiligheid zijn."

"Op deze vroege ochtend is nog veel onduidelijkheid over de schade aan hotels ter plaatse. We volgen de situatie nauwgezet," meldt het bedrijf.