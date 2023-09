Live: aardbeving Marokko| Dodental ruim 2000, Rode Kruis haalt al meer dan zes ton op via giro 6868

Kickbokser Badr Hari heeft op het laatste moment besloten niet in actie te komen tijdens Glory 88 in Parijs, uit respect voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Vlak voor zijn gevecht tegen de Brit James McSweeney maakte hij dat in de ring bekend.

“Mensen vechten om lijken te zoeken in Marokko, ik ga niet vechten om te entertainen”, was de boodschap van de 38-jarige Hari in de Franse hoofdstad.

Het evenement begon met een minuut stilte. Bij de wedstrijden in Parijs waren veel Marokkanen aanwezig. Er waren in totaal 4000 kaarten verkocht. Hari zou in Parijs zijn rentree maken in de ring nadat hij vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd.

“We gaan vanavond zeker stilstaan bij dit verschrikkelijke nieuws”, zei de woordvoerster van de Glory eerder op zaterdag. Volgens de woordvoerster is iedereen met zijn gedachten bij de slachtoffers. “Normaal is iedereen nu gefocust op de wedstrijden en zijn ze volop in de voorbereiding. Maar er is veel spanning en verdriet.”