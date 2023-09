Live: aardbeving Marokko| Dodental ruim 2000, Nederland geeft 5 miljoen euro noodhulp

Marokko wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar die zijn meestal in het noorden van het land. De dodelijke aardbeving die in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde, was iets verder richting het zuiden. "Dat gebied is seismisch actief, maar niet zo actief als het noorden," zegt Läslo Evers, aardbevingsdeskundige van het KNMI.

De aarde bestaat uit allerlei platen, die tegen elkaar aanduwen, van elkaar wegglijden en langs elkaar schuren. Dat leidt tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Tussen Marokko en Spanje ligt zo'n grens tussen twee platen. Door het Atlasgebergte in Marokko lopen de breuklijnen daarvan.

De aardbeving van vrijdag in Marokko had een kracht van 6.8 en gebeurde op een diepte van zo'n 18 kilometer. Daarmee is het een van de zwaarste schokken in het land. "Dit is echt een zware beving, dat moet je zeker niet onderschatten. En ook nog eens ondiep. Dat associeer ik met veel slachtoffers, ook als ik de spaarzame beelden zie van ingestorte huizen en puin op straat."

In 1960 was er een aardbeving in de buurt van Agadir, nog iets verder naar het zuiden. Die had een kracht van 5.8 en gebeurde op 15 kilometer diepte. Minstens 12.000 mensen kwamen toen om het leven.