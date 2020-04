Coronavirus

Live: 36 nieuwe coronapatiënten op de intensive care, ‘social distancing lijkt te werken’

Hier volgen we alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus op de voet.

♦ In Nederland zijn 1651 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Bij 16.627 mensen is het virus vastgesteld. Het aantal patiënten dat is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is 6622. In dit artikel houden we de cijfers bij.

