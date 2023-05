LinkedIn schrapt ruim zevenhonderd banen

Beeld ANP / dpa Picture-Alliance

Er werken zo’n 20.000 mensen bij het bedrijf. LinkedIn, dat onderdeel is van techconcern Microsoft, is niet het eerste techbedrijf dat mensen laat gaan. Bij Amazon moesten 27.000 mensen vertrekken, Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, schrapte 21.000 banen en bij Alphabet, waar Google onderdeel van is, vielen 12.000 ontslagen.

Of er ook banen op de tocht staan bij het Amsterdamse kantoor van Linkedin, gevestigd in de Rembrandttoren in Amsterdam-Oost, is niet bekend. In een reactie laat het bedrijf weten ‘daar niets over te kunnen delen’.

Massa-ontslagen

Volgens de website Layoffs.fyi, dat het aantal massa-ontslagen bij dit soort bedrijven bijhoudt, zijn in de afgelopen zes maanden wereldwijd meer dan 270.000 banen in de techsector verdwenen. De meeste bedrijven zeggen dat ze tijdens de pandemie overenthousiast mensen hebben aangenomen.

Toen het leven zich vaker online afspeelde, nam de vraag naar digitale diensten sterk toe. Nu we weer vaker naar kantoor gaan en ons geld offline uitgeven, zakt de vraag in. Tegelijk werd investeren in nieuwe innovaties flink duurder door stijgende rentes.

