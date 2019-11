Lindsay Hoyle, de nieuwe ‘Mister Speaker’, wil kalmte in het brexitdebat

Lindsay Hoyle heeft een papegaai die precies zo 'order' roept als zijn voorganger John Bercow. Beeld REUTERS

Zelf zal Hoyle een andere toon aanslaan, een zachtere. Dat heeft hij het Britse parlement althans plechtig beloofd. Misschien wel daarom werd de oudgediende in het parlement - hij kwam er in 1997 binnen - maandagavond gekozen uit zeven kandidaten voor het parlementaire voorzitterschap.

De verkiezing vergde de nodige stemrondes, maar uiteindelijk werd Hoyle naar de voorzittersstoel gesleept, zoals de parlementaire traditie voorschrijft.

Omdat het menigeen in het Verenigd Koninkrijk al duidelijk was dat Hoyle de vacature zou gaan vervullen, stond er zondag al een interview met hem in The Sunday Times. De goedlachse politicus vertelde er over zijn papegaai, die trouwens Boris heet, naar de premier, maar ook over zijn plannen.

Kalmte

De nieuwe voorzitter wil een poging wagen wat kalmte te brengen in het verhitte parlementaire debat. Volgens Hoyle, een Labour-politicus, is de toon van het debat intussen dermate giftig geworden dat het hele land er last van heeft. Wat er in Westminster gebeurt, krijgt zo zijn echo in de samenleving.

De toon van het debat, waarin bijvoorbeeld soms het volk wordt opgezet tegen het parlement, wordt door menig parlementariër aangevoerd als reden om het een volgende keer voor gezien te houden. Even leek het erop dat vooral vrouwen hun bekomst hadden van de ruwe sfeer, maar er zijn ook veel mannen die stoppen. Van de 650 parlementsleden hebben er tot nu toe 64 laten weten dat ze op 12 december niet opnieuw verkiesbaar zullen zijn. Volgens Hoyle zeggen velen van hen dat ze zich niet langer veilig voelen in hun werk. Het aantal bedreigingen blijft stijgen.

Hoyle vindt het in dit vijandige klimaat een akelig idee dat de parlementariërs over een dikke maand in een dergelijk vijandig klimaat op donkere, koude avonden langs de deuren moeten. Hij wil daarom als eerste met de partijleiders om tafel om te overleggen hoe er een einde kan komen aan de felle toon in het Lagerhuis. Hoe de partijen weer terug kunnen naar het inhoudelijk oneens zijn, zonder elkaar zwarter dan zwart te maken.

Hij is ook van plan om meer aandacht te besteden aan het geestelijk welzijn van parlementariërs. Zelf heeft hij weinig steun ervaren van zijn werkgever toen zijn 28-jarige dochter Natalie zich twee jaar geleden suïcideerde. In zijn aanvaardingsspeech, maandagavond laat, zei hij dat het verlies hem nog altijd zwaar valt.

In The Sunday Times refereerde hij ook aan de psychische ontreddering die hij ooit meemaakte toen de parlementsleden dachten dat er op hen een aanslag werd gepleegd. Hij overweegt mede daarom een artsenpraktijk in het parlementsgebouw te plaatsen.

Daarnaast wil hij het makkelijker maken voor zieke, zwangere of mantelzorgende Lagerhuisleden om bij volmacht te stemmen en belooft hij te gaan zorgen voor een kolfruimte voor zogende volksvertegenwoordigers.

Het zal allemaal nog even duren voor dat weer nodig is. Deze week gaat het Britse parlement met verkiezingsreces. Bij de verkiezingen op 12 december lijken de Conservatieven nu de meeste kans te maken om te winnen, zo blijkt uit peilingen.

Premier Boris Johnson gedraagt zich intussen alsof hij al gewonnen heeft. Maandag zei hij dat de overgangsperiode van de brexit, die ingaat als het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de EU verlaat, niet verlengd zal worden.

Officieel loopt de tweede fase, de transitieperiode, dan nog elf maanden. Dat is volgens deskundigen veel te kort. De termijn waarin een handelsakkoord wordt afgesloten, wordt doorgaans in jaren gerekend, niet in maanden.