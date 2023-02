Lijdensweg Syriërs en Turken nog lang niet ten einde

Een Syrische man zit tussen het puin in het door rebellen bezette dorp Jindires in het noorden van Syrië. Beeld AFP

Er is inmiddels niemand meer die een schatting durft te maken van het aantal doden en gewonden. Op de dag van de beving hielden sommige deskundigen het op maximaal 10.000 doden; nu, na een week, zijn er al meer dan 35.000 dodelijke slachtoffers geteld. Het gros daarvan (zeker 29.605) in Turkije, de rest in Syrië. De verwachting is dat dit alleen nog maar zal toenemen. De Verenigde Naties houden rekening met ‘minstens een verdubbeling’.

Het werkelijke aantal slachtoffers in Syrië is overigens onduidelijk, omdat de regering alleen cijfers geeft voor gebieden die onder haar controle staan. Turkije meldt dat er verder 80.000 gewonden zijn gevallen. Ook zouden er 6500 gebouwen volledig zijn ingestort. De schade die in Turkije is ontstaan kan oplopen tot net onder de 80 miljard euro.

En de ellende is nog lang niet voorbij. Er zijn miljoenen daklozen die in de kou moeten zien te overleven, vaak zonder water, stroom en eten. Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat velen van hen het niet zullen redden.

Vernietigde gebouwen in de Turkse provincie Hatay. Beeld AFP

Reddingswerkers

Vanuit de hele wereld stromen reddingswerkers (vaak met speurhonden) en hulpgoederen naar het getroffen gebied. Er zijn teams uit Europa, de VS en China, maar India, Japan, Taiwan en zelfs Oekraïne. Ook Griekenland, de aartsvijand van Turkije, heeft onmiddellijk hulp aangeboden. En voor het eerst in 35 jaar is de grens tussen Turkije en Armenië geopend, om zo hulpkonvooien toe te laten.

In Turkije zelf zijn hotels en universiteitscampussen opengesteld voor mensen die dakloos zijn geworden. Er worden intussen nog altijd overlevenden gevonden. Zo werd in de stad Hatay 149 uur na de beving een 35-jarige man uit het puin gehaald. Ook hebben hulpverleners zaterdagnacht een 88-jarige vrouw gered. Afhankelijk van de omstandigheden (als mensen niet al te gewond zijn of bijvoorbeeld een beetje water hebben) kunnen slachtoffers een week overleven. De meeste reddingen vinden echter plaats in de eerste 24 uur, daarna wordt het snel minder. De meeste reddingspogingen stoppen na vijf tot zeven dagen.

Plunderingen en gevechten

De laatste dagen zijn er op verschillende plekken gewelddadigheden gemeld. Er wordt geplunderd en er wordt gevochten tussen ‘onbekende groepen’. Tientallen mensen zijn inmiddels opgepakt. Zij kunnen rekenen op harde straffen, zei de Turkse president Erdogan, toen hij afgelopen donderdag de noodtoestand afkondigde. Deze blijft voorlopig drie maanden van kracht.

Een inwoner van de stad Hatay meldt dat velen hun huis en hun auto bewaken: “Alles wordt geplunderd. Het is te triest voor woorden.” Met name in Turkije is er kritiek op de rol van de overheid. Die zou niet alleen onvoldoende hebben gecontroleerd of nieuwe gebouwen wel bestand waren tegen aardebevingen, maar ook veel te langzaam hebben gereageerd na de ramp. President Erdogan kreeg veel kritiek toen hij zei dat ‘dit soort dingen nu eenmaal gebeuren’: “Het is de voorzienigheid.” Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij de schuld probeert af te schuiven.

De Turkse president Erdogan bezoekt de door de aardbevingen getroffen stad Kahramanmaras in het zuidoosten van Turkije. Beeld AFP

Syrië

De aardbeving vond plaats in de wijde regio rond de zuid-Turkse stad Gaziantep, inclusief het noordwesten van Syrië. De situatie in dat laatste gebied is zo mogelijk nog erger dan in Turkije. De stad Aleppo en het gebied daaromheen waren al bijzonder hard getroffen in de bloedige Syrische burgeroorlog, en daar komt deze ramp nog eens overheen. Bijkomend probleem is dat het gebied beheerst wordt door verschillende groepen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen: Koerdische rebellen, de Syrische regering, door Turkije gesteunde rebellen en Syrische jihadisten.

De regering van president Assad eist nu dat alle hulp via haar moet, maar dat stuit op groot internationaal wantrouwen. “Dit regime heeft nog nooit enige neiging vertoond om het welzijn van zijn volk voorop te zetten,” klonk het in Washington. Het zou ook niet voor het eerst zijn dat de regering pas hulp gaat bieden als als slachtoffers zich onderwerpen aan haar gezag (deze tactiek heet ‘overgeven of verhongeren’). Er zijn op dit moment tussen Syrië en Turkije slechts enkele grensovergangen open, waaronder Bab el-Hawa en Bab el-Salama. Deze worden nu vooral gebruikt voor het repatriëren van omgekomen Syriërs. Die waren vanwege het oorlogsgeweld gevlucht naar Turkije en troffen daar uiteindelijk de dodelijke aardbeving.