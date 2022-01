Lichaam bisschop Desmond Tutu is geresomeerd. Maar wat is dat?

(Photo by Charlie Shoemaker/Getty Images) Beeld Getty Images

Het was wat Tutu wilde als ‘ecokrijger’, zei Michael Weeder, de deken van de kathedraal waar Tutu jarenlang werkte, tijdens de uitvaart. De hele dienst was sober. Zo werd Tutu, die op Tweede Kerstdag op 90-jarige leeftijd overleed, begraven in een goedkope, simpele kist.

Resomeren, ook wel aquameren, geldt als een groen alternatief voor begraven en cremeren. Een bad van water en alkali wordt opgewarmd tot 150 graden en onder hoge druk gezet, waarna het lichaam langzaam oplost. Alleen de beenderen blijven over, waarna ze worden verhit en tot poeder vermalen. Dat poeder kan worden meegegeven in een urn.

Aan resomeren zitten voordelen: het leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen en biedt ruimtebesparing in vergelijking met begraven. Het proces werd in de jaren negentig ontwikkeld voor kadavers van dieren die waren gebruikt in dierproeven, maar is inmiddels in een aantal Amerikaanse en Canadese staten ook beschikbaar voor mensen.

In Nederland (nog) niet toegestaan

In Nederland is dat nog niet het geval, al bracht de Gezondheidsraad in 2020 een positief advies uit en zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het mogelijk te willen maken. Zover is het nog altijd niet, dus telt Nederland vooralsnog vier vormen van ‘lijkbezorging’: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap.

Uitvaartorganisaties staan ondertussen te trappelen: ze zien een grote markt voor het duurzame resomeren. Volgens marktonderzoek van uitvaartorganisatie Yarden zou een op de vijf Nederlanders ervoor kiezen.