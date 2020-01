Libische krijgsheer Haftar zet geen handtekening onder wapenstilstand

Khalifa Haftar heeft de controle over het oostelijk deel van Libië. Beeld REUTERS

Dat meldde het Russische staatspersbureau Tass dinsdag. Maandag werd al bekend dat de krijgsheer om uitstel had gevraagd voor het tekenen van de wapenstilstand met de door de VN erkende Libische regering. Het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) van Haftar kondigde zaterdag een staakt-het-vuren af.



Haftars Libische Nationale Leger (LNA) is al maanden bezig aan een belegering van hoofdstad Tripoli, waar de regering van Fayez al-Serraj zetelt. De krijgsheer erkent de huidige Libische regering niet. Rusland en Turkije willen een wapenstilstand in het Noord-Afrikaanse land.



Tegengestelde kampen

De Turkse president Erdogan en zijn Russische ambtsgenoot Poetin werden het tijdens een ontmoeting in Istanboel eens over een oproep tot een staakt-het-vuren in Libië. Opmerkelijk, omdat Rusland en Turkije tegengestelde kampen in het Libische conflict steunen.



Turkije levert steun aan de internationaal erkende regering in Tripoli, terwijl de Russen de troepen steunen van Khalifa Haftar die vanuit het oosten van het land oprukken naar Tripoli. Libië herbergt grote olie- en gasvoorraden en beide kampen trekken daarmee steun van diverse landen aan.



Haftar gaf zijn militie vorig jaar april opdracht op te rukken naar hoofdstad Tripoli. Hij heeft vooral een sterke positie in het oosten van het land, maar veroverde ook grote delen van het zuiden van Libië. Haftars opmars werd veroordeeld door de Verenigde Staten en door een aantal Europese landen.