Leugens over verkiezingsnederlaag Trump kunnen Fox News geld en reputatie kosten

Advocaten van Fox News bij het gerechtsgebouw in Wilmington, Delaware, waar de rechtszaak wordt gevoerd. Beeld REUTERS/Eduardo Munoz

Er mogen geen tv-camera’s in de zaal als dinsdag het proces begint dat de reputatie van de Amerikaanse rechtse tv-zender Fox News kan maken of breken. En daar zal de leiding van moederbedrijf Fox Corporation stiekem blij om zijn. Want zelfs als het allemaal goed voor ze afloopt, zal er veel vuile was zijn buitengehangen.

Het proces is aangespannen door Dominion, fabrikant van stemmachines. Daarmee ging van alles mis tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. Althans, volgens aanhangers van de verliezer, zittend president Donald Trump. De computers zouden duizenden stemmen hebben overgeheveld van Trump naar Biden, in staten waar dat het verschil maakte.

Ze kregen bij de gewone media geen gehoor, want ze droegen geen bewijs aan voor hun beschuldigingen. Maar ze waren maar al te welkom bij Fox News.

Daarvoor wil Dominion nu excuus. O ja, en ook 1,6 miljard dollar, omdat de machines van het bedrijf onverkoopbaar zijn geworden in veel staten en districten waar Republikeinen aan de macht zijn.

Instructies van de rechter

Fox begint het proces op achterstand. Dat de beweringen van mensen als Rudy Giuliani en Sidney Powell, allebei op enig moment juridisch adviseur van Donald Trump, niet kloppen, staat volgens de rechter die het proces voorzit al vast. Met het argument dat er misschien toch wel iets in zit, mag de jury dus niet bestookt worden.

En dat is lang niet de enige instructie van de rechter, die wil voorkomen dat de jury argumenten te horen krijgt die er volgens de wet niet toe doen, maar mogelijk wel overtuigend klinken. De advocaten van Fox mogen daarom ook niet zeggen dat het hoe dan ook nieuws was dat die Trumpadviseurs dat vonden. Dat Fox op andere momenten in de uitzending heeft gemeld dat de verwijten tegen Dominion niet klopten, is ook al geen verdediging – toen zaten de kijkers die de verdachtmakingen tegen het bedrijf eerder te horen kregen misschien niet voor de buis.

Omgekeerd mogen de advocaten van Dominion niet proberen de jury aan hun kant te krijgen door te zeggen dat de verhalen over het vervalsen van de verkiezingsuitslag de basis legden voor de stormloop van Trumpaanhangers op het Capitool op 6 januari 2021. En ze mogen alleen in algemeenheden, niet in detail, vertellen over doodsbedreigingen die personeel van het bedrijf heeft gekregen.

Wat de jury wel voorgeschoteld zal krijgen, is pijnlijke interne communicatie over de beschuldigingen, van leidinggevenden en van de prominente presentatoren in wier shows de Trumpadviseurs te gast waren. Die kwam naar boven tijdens het feitenonderzoek dat aan het proces voorafging. ‘Sydney Powell liegt trouwens,’ schreef kijkcijferkanon Tucker Carlson aan zijn collega Laura Ingraham. ‘Ik erger me er ongelooflijk aan, onze kijkers zijn keurig nette mensen en ze geloven het.’

Maar diezelfde Carlson maakte er bezwaar tegen toen een journalist van de nieuwsdienst van Fox in het openbaar, op Twitter, vaststelde dat er geen bewijs was voor de verhalen over Dominion. ‘Zorg alsjeblieft dat die ontslagen wordt,’ schreef hij aan zijn collega Sean Hannity. ‘Dit moet stoppen, het schaadt het bedrijf, de aandelen zakken.’ Een aantal tv-persoonlijkheden zal op het proces moeten getuigen.

Kwaadwilligheid

Fox gaf de verhalen over Dominion ruimte, zo is inmiddels duidelijk, omdat elk tegengas tegen het idee dat Donald Trump de verkiezingen eigenlijk gewonnen had, de kijkers deed afhaken. Die stapten dan bijvoorbeeld over naar tv-zender NewsMax, die de ex-president onvoorwaardelijk steunde.

Kan Dominion de schadevergoeding nog ontgaan? Het Hooggerechtshof heeft in een uitspraak in 1964 de lat voor een veroordeling enorm hoog gelegd. Als een medium informatie verspreidt die negatief is voor een persoon of bedrijf en dat niet blijkt te kloppen, is het alleen aansprakelijk als dat is gebeurd uit ‘kwaadwilligheid’, in het volle besef dat de informatie onwaar was, of uit totale desinteresse in de vraag of het waar was of niet.

Al heel veel beledigde bedrijven en personen hebben tot hun schade gemerkt: een zaak tegen een krant, tv-zender of website is bijna niet te winnen.

Wat ze bij Fox News uithaalden, is echter zo beneden alle peil dat de kansen van Dominion behoorlijk goed lijken te staan. In de Amerikaanse media is de vraag gesteld waarom Fox het niet met het bedrijf op een akkoordje heeft gegooid. Maar op basis van wat er nu al naar buiten is gekomen, heeft Dominion weinig reden om zijn prijs te laten zakken.