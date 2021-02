Leger schiet op demonstranten Myanmar, vijf journalisten opgepakt en internet enige tijd plat

Demonstranten in Myanmar roepen om de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi. Beeld EPA

Sinds het leger begin deze maand een voorlopig einde maakte aan de transitie naar democratie van het Zuidoost-Aziatische land, waarbij onder anderen de omstreden regeringsleider Aung San Suu Kyi werd opgepakt, zijn er massale demonstraties tegen de militaire staatsgreep. Het leger heeft het aantal arrestaties van tegenstanders van de militaire junta stevig opgevoerd. Al zeker vierhonderd mensen zijn opgepakt, onder wie tal van dokters, ambtenaren en anderen die aan stakingen meedoen.

Volgens waarnemers en lokale media was het ook zondag erg onrustig in Myanmar. Opnieuw gingen duizenden mensen de straat op. Het was de negende achtereenvolgende dag met protesten. In de noordelijke stad Myitkina loste het leger schoten op betogers. Een verslaggever meldde aan het Franse persagentschap AFP dat er traangas tegen de betogers werd gebruikt en dat er daarna op de demonstranten werd geschoten om de menigte uiteen te drijven. Het is niet duidelijk of en hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. In Myitkina zouden vijf journalisten die verslag deden van de demonstratie door veiligheidstroepen zijn opgepakt.

Troepenbewegingen

Volgens de Amerikaanse ambassade waren er zondag ook troepenbewegingen in de grootste stad Yangon (het voormalige Rangoon). Er zouden ook tanks in het straatbeeld verschenen zijn.

In een poging de protesten de kop in te drukken, legde het leger het internet in het land tijdelijk plat. Volgens NetBlocks, een groep die de internetverbinding monitort, was vrijwel het hele land enige tijd offline door de ‘blackout van informatie’ die zondag door de staat werd afgekondigd. Het is niet de eerste keer sinds de staatsgreep dat er onderbrekingen zijn.

Maandag braken er nieuwe protesten uit in Yangon. Volgens een fotograaf van persbureau AFP hebben zich honderden studenten van technische studies verzameld in het noorden van de stad om tegen de internetblokkade en de inzet van troepen te protesteren.

Diverse westerse ambassades hebben zondag het leger opgeroepen om het geweld tegen de demonstranten stop te zetten. ‘We roepen de militairen op om geen geweld te gebruiken tegen demonstranten en burgers,’ schreven diplomatieke vertegenwoordigers van onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie.