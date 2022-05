Leger des Heils ReShare lift mee op idee verrotte Balenciagagympen van 1850 dollar

Het Leger des Heils ReShare verkoopt versleten schoenen van mensen die op straat leven voor 1450 euro per paar. Beeld Het Leger des Heils ReShare

Menig Balenciagafan trok een wenkbrauw op toen het Franse modehuis ruim twee weken geleden een limited edition van 100 ‘extra destroyed’, oftewel compleet verrotte sneakers op de markt bracht. Prijskaartje: 1850 dollar per paar. De gympen zien eruit alsof ze een jaar in weer en wind op een vuilnisbelt hebben gelegen, en zorgden voor veel discussie op sociale media.

Maar alle ophef krijgt nu toch een positief staartje. De bespottelijk dure gympen ontgingen namelijk ook niet het Leger des Heils ReShare, de afdeling die oude kleding en textiel inzamelt voor hergebruik en daarna verkoopt via diverse winkels in Nederland. Het leidde tot trulydestroyed.com: een website geïnspireerd op de campagne van Balenciaga.

Zo is het de bedoeling dat versleten schoenen van mensen die op straat leven verkocht worden voor het goede doel. Elk paar is écht gedragen, uniek, kost 1450 euro, en wordt geleverd met een productbeschrijving die eigenschappen opsomt als ‘18 month straight worn effect’ en ‘worn out to exhaustion, bloedspetters, gat-effect in de zool’.

Aandacht voor daklozen

Thamar Keuning, verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij het Leger des Heils ReShare, wijst nog eens op het maatschappelijke probleem: “Op dit moment zijn er 32.000 daklozen in Nederland. Door acties als deze krijgt het onderwerp de aandacht die het verdient.” Modefotograaf Carli Hermès sprong meteen aan boord om de écht kapotte schoenen van daklozen te fotograferen.

Het idee om in te haken op de Balenciagasneakers is van het Amsterdamse creatieve bureau Cloudfactory. “We hebben veel respect voor de visie van Demna Gvasalia, creative director van Balenciaga, en wat hij doet met het merk,” zegt Julio Álvarez, creative director van Cloudfactory. “Hij haakt vaak briljant in op (pop)cultuur. We begrijpen ook dat de modewereld haar codes heeft, en we zijn er niet op uit om dat te veroordelen, integendeel. We zijn vooral dankbaar dat het merk ons op een idee bracht.”

Creative director César García sluit zich daarbij aan: “Daklozen zijn over het algemeen niet trendy of nieuwswaardig en Leger des Heils ReShare moet vaak vechten voor meer aandacht en hulp. Dus toen extreem versleten sneakers plots trendy werden, moesten we deze kans grijpen. Het gaat erom het gesprek te ‘kapen’ en een zinvolle boodschap over te brengen. Niet ten koste van Balenciaga, maar juist met veel respect voor hen – we bouwen voort op de schouders van reuzen.”

Het Franse modehuis brengt vaker controversiële items op de markt, waarmee het een discussie op gang wil brengen. De peperdure vergane sneaker zou een reactie zijn op fast fashion en overconsumptie, waardoor het beter is sneakers een leven lang te dragen tot ze compleet op zijn.