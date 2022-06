Lange rijen op Schiphol niet uniek in Europa: ‘Het spijt me zeer, maar uw vakantie gaat niet door’

Reizigers onderweg op Schiphol Airport. Beeld ANP / ANP

Frankrijk: De slechtste leerling

In Frankrijk bestaat de opmerkelijke situatie dat er grote vertragingen zijn op vliegvelden, maar dat niemand daar over klaagt. Neem ’s lands grootste vliegveld, Charles de Gaulle, ten noorden van Parijs. In de eerste vier maanden van dit jaar had 22 procent van de vluchten daar vertraging bij vertrek, meldt website AirHelp. Lange rijen, maar niemand vloekte. Wachten hoort erbij in Frankrijk.

Vorig jaar zomer deed Eurocontrol onderzoek. Frankrijk bleek de slechtste leerling in de klas. In juli en augustus 2021 waren er dagen dat ruim één op de twee vertraagde vluchten in Europa uit Frankrijk kwam. Het leidde enkel tot een klein bericht in de krant Le Figaro.

De luchthaven koepelorganisatie ACI concludeert: vliegveld Charles de Gaulle was in juli 2021 de minst punctuele luchthaven in Europa met 50 procent van de vluchten die te laat vertrok. Dat was te wijten aan trage controles en stakingen van het personeel. En de Fransen? Die stonden netjes in de rij en wachtten. - Frank Renout

Engeland: ‘Uw vakantie gaat niet door’

“Het spijt me zeer, maar uw vakantie gaat niet door,” kregen honderden reizigers op het vliegveld van Manchester te horen. Door hun vakantie met TUI naar het Griekse Kos ging een streep. “Kunt u zo snel mogelijk de uitgang zoeken?” Bij terugkerende reizigers zorgden personeelstekorten voor net zo veel ellende. De wachtrijen voor de douane en de bagageband waren zo lang, dat mensen zonder koffers naar huis gingen.

Lange rijen bij Dublin Airport afgelopen weekend. Beeld Fiona Oliver

De chaos op het vliegveld van Manchester is in het Verenigd Koninkrijk dagelijks in het nieuws, maar ook andere luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden kampen na de pandemie met een chronisch gebrek aan mankracht. Van Heathrow in Londen tot het schotse Glasgow Airport. Ook Ierland kan de voorjaarsdrukte niet aan. In Dublin misten zondag ruim duizend reizigers hun vlucht.

De Britten ondergaan de wanorde lang niet altijd met de befaamde stiff upper lip. Het gebrek aan informatie in overvolle aankomst- en vertrekhallen leidt geregeld tot opstootjes. De Britse regering noemt de situatie ‘totaal onacceptabel’, maar kan weinig beginnen. De reissector ontsloeg tijdens de pandemie veel werknemers. Nu de eerste coronavrije zomer voor de deur staat, kunnen ze de nieuwe vacatures niet opvullen. De passagiers kregen op Manchester Airport in elk geval nog enig goed nieuws: “U krijgt al uw geld terug.” - Geert Langendorff

Spanje: de rijen groeien

In Spanje zijn het vooral de Britse toeristen die, ongewild, voor grote rijen op enkele vliegvelden zorgen, vooral bij aankomst. Nu het vliegverkeer naar de Costa’s na de coronapandemie razendsnel toeneemt, blijkt de grenspolitie niet voorbereid op de gevolgen van de Brexit: de Britse toeristen moeten nu eerst langs de paspoortcontrole, voordat zij Spanje in mogen.

Vooral het vliegveld van Palma de Mallorca – een van de grootste vliegvelden in Spanje – heeft daar last van; op verschillende dagen in mei moesten de Britten meer dan een uur wachten om door die controle te komen. Op het vliegveld van Madrid – met veel intercontinentale vluchten – zouden volgens de vliegmaatschappijen met Pasen zo’n drieduizend mensen hun vlucht hebben gemist door de rijen bij de douane. De Spaanse vliegvelden hebben de regering om meer agenten gevraagd.

Het aantal reizigers naar Spanje stijgt dit jaar spectaculair; in april nam het aantal internationale passagiers toe met liefst 716 procent ten opzichte van april 2021. Na twee jaar de gevolgen van Covid-19 te hebben ondervonden, zitten toeristische vliegvelden als Mallorca, Ibiza, Málaga, Tenerife en Gran Canaria inmiddels weer bijna op het niveau van 2019. - Edwin Winkels

Duitsland: prijsvechters in opstand

Met extreem lange wachtrijen of chaotische situaties zoals op Schiphol hoefde je dit voorjaar in Duitsland geen rekening te houden. Zeker bij de korte vluchten binnen Europa verliep het op Duitse luchthavens over het algemeen vlotjes en waren zaken als bagage-afhandeling goed geregeld.

Maar dat was voor de zomer, en Berlijn uitgezonderd. Want in de Duitse hoofdstad zijn er de ellenlange inchecktijden, kapotte loopbanden en vooral financiële problemen die zich blijven opstapelen. Luchthaven Berlin Brandenburg, die na veel controverse in najaar 2020 eindelijk open ging, heeft een dramatisch jaar achter de rug. Het verlies kwam over het volledige boekjaar uit op 570 miljoen euro. Overheid en deelstaat houden de luchthaven overeind.

En nu komen de populaire buitenlandse prijsvechters in opstand. Zo heeft easyJet aangekondigd deze winter de vloot te verkleinen van 18 tot 11 vliegtuigen. Het personeel van de Britse budgetmaatschappij krimpt zelfs met bijna 70 procent. Ook de Ierse concurrent Ryanair wil de activiteiten terugschroeven. De bedrijven zijn naar eigen zeggen klaar met de hoge kosten die zij moeten afdragen aan de luchthaven.

Stakend vliegveldpersoneel in Keulen in maart dit jaar. Beeld AP/Sascha Thelen

De precaire situatie nodigt niet uit om water bij de wijn te doen. Gelukkig wordt de noodlijdende luchthaven indirect een handje geholpen. Eurowings, de dochteronderneming van Lufthansa, heeft reeds aangekondigd de ontslagen easyJet-medewerkers in dienst te nemen. Bovendien kunnen reizigers de zomermaanden voor slechts 9 euro met het openbaar vervoer naar het vliegveld. Dan kan het hier toch zomaar druk worden. - Guy Hoeks

Italië: Met angst en beven richting zomer

Hoewel chaos op Italiaanse vliegvelden geen onbekend fenomeen is - stakingen zijn nog steeds een grote hobby van de vakbonden - is het toeristische voorseizoen in Italië vlotjes verlopen. Zo’n 92 miljoen toeristen kreeg het land te verwerken in de afgelopen maanden, dat is 43 procent meer dan vorig jaar. Steden als Florence, Venetië en Rome boden dan ook weer dezelfde aanblik als voor de pandemie, toeristen die zich en masse door antieke straten persen.

Toch kunnen de Italiaanse vliegvelden de toegenomen druk prima aan, in de afgelopen maanden hebben zich nergens grote problemen voorgedaan. Toch voorzien de CEO’s van de grote low cost-maatschappijen ook in Italië problemen. Zij vragen zich hardop af of vliegvelden als Fiumicino bij Rome en Malpensa bij Milaan genoeg personeel kunnen vinden om de groei van het vliegverkeer aan te kunnen.

Volgens Federturismo, de branche vereniging van ondernemers in de toerismesector, liggen de problemen echter elders. Er is een groot gebrek aan personeel in hotels, restaurants en op de stranden. Na de grote ontslagronde tijdens de pandemie zijn veel werkplekken niet opnieuw ingevuld. De branche ziet het zomerseizoen, waarin tienduizenden tijdelijke krachten in de horeca nodig zijn, daarom met angst en beven tegemoet. - Angelo van Schaik

Griekenland: Prima op orde

Waar Griekenland geen al te best imago heeft wat organiseren betreft, lijken de luchthavens hun zaakjes prima op orde te hebben. Het aantal toeristen en vluchten trekt flink aan, maar van ellenlange rijen is geen sprake. “Natuurlijk hebben we pieken, vooral als onze grootste klanten, de Griekse maatschappijen, veel vluchten tegelijk uitvoeren,” meldt een woordvoerder van het vliegveld van Athene. Het advies is daarom om bijvoorbeeld in de vroege morgen, wanneer veel Griekse toestellen kort na elkaar vertrekken, meer dan twee uur voor de vlucht aanwezig te zijn, ook als je met een andere maatschappij vliegt. “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog is er geen sprake van personeelsgebrek bij de bagagecheck of vluchtafhandelaars, zoals we nu horen in andere delen van Europa.”

Ook op de luchthavens van de eilanden loopt alles vooralsnog op rolletjes. “Afhandelaars en beveiligers hebben genoeg personeel, dus we kunnen onze reizigers een goede service bieden,” meldt een woordvoerder van Fraport Greece, de Griekse tak van de uitbater van de luchthaven van Frankfurt. Die beheert in Griekenland veertien vliegvelden, waaronder die van toeristenhotspots als Kos, Rhodos, Mykonos en Santorini.

De passagiersstromen zijn daar altijd erg afhankelijk van het seizoen. In de zomer heerst topdrukte, maar in de wintermaanden kun je er een kanon afschieten. Dus zijn luchthavens én personeel gewend aan een hoge mate van flexibiliteit. Mogelijk speelt ook een rol dat de werkloosheid in Griekenland nog tot de hoogste van de EU behoort, en dat de luchthavens niet bekend staan om hun slechte arbeidsvoorwaarden.