Lange rijen automobilisten bij Britse benzinestations

Mensen duwen een auto die geen brandstof meer heeft de laatste meters naar de pomp in Londen. Beeld Reuters

Bij drie op de tien tankstations van olie- en gasconcern BP in het Verenigd Koninkrijk zijn de meest gebruikte soorten brandstof op. De vrees voor tekorten aan benzine of diesel zorgt voor rijen automobilisten die nog snel willen tanken.

‘Het merendeel van de 1200 vestigingen die wij bevoorraden in het Verenigd Koninkrijk is nog open en bevoorraad,’ schrijft BP in een verklaring. ‘Maar door de enorme vraag van de afgelopen twee dagen schatten we dat 30 procent van de locaties binnen dit netwerk zonder de belangrijkste brandstoftypes zit.’ De branchevereniging van Britse pompstationhouders zei vandaag dat in grote steden steeds meer pompen droogvallen, soms wel 90 procent.

Meer vraag dan normaal

Shell meldde dat sinds vrijdag de vraag bij zijn tankstations in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan normaal. Dat leidt er toe dat bij sommige tankstations de voorraden van bepaalde brandstoftypes snel slinken. “We vullen deze snel aan, meestal binnen 24 uur.”

Eerder deze week kwam een aantal tankstations zonder brandstoffen te zitten door een tekort aan chauffeurs voor de bevoorrading. Premier Boris Johnson gaf afgelopen weekend toe aan een langgekoesterde wens van het bedrijfsleven en beloofde duizenden visa voor buitenlandse truckers. Hij beloofde ook 5500 visa voor gastarbeiders in de pluimvee-industrie.

Inzet van soldaten

Het Britse kabinet praat maandag over de inzet van soldaten om brandstoftrucks te gaan rijden naar pompstations. Het kabinet riep consumenten op geen hamstergedrag te vertonen aan de pomp. Ook zijn er beperkingen ingevoerd rond de hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen tanken.

Minister Grant Shapps voor Transport benadrukte dat er geen tekorten zijn bij Britse raffinaderijen. Tegelijkertijd beschuldigde hij de transportlobby ervan paniek te zaaien met berichten over schaarste door chauffeurstekorten. “Er is tamelijk onverantwoord informatie verstrekt door een van de organisaties voor wegtransport,” zei de minister tegen Sky News.