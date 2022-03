Landelijke actiedag Giro555: Al ruim 60 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne

Het belpanel bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Beeld ANP

Bij de start om 06.00 uur stond de teller op 21,4 miljoen euro. Radio-dj’s Sander Lantinga en Gerard Ekdom gaven het startsein voor de actie van verschillende stations. Het gaat om een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Tientallen bekende Nederlanders, onder wie de familie Meiland, de familie Froger en Robert ten Brink zetten zich in voor de actie en zitten in het belpanel.

Ook wordt het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne van 20.30 uur tot 23.00 uur uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie kunnen mensen bellen om geld te doneren. Er worden dan ook diverse acties onder de aandacht gebracht. De uitzending wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Ook Jeroen Pauw en Eva Jinek doen mee, zij ontvangen in de studio gasten aan tafel en schakelen met correspondenten in de regio.

Behoefte aan onderdak, zorg en drinkwater

In Oekraïne is een humanitaire ramp gaande door de inval van Rusland. Met het ingezamelde geld moeten Oekraïners noodhulp krijgen. Volgens de organisaties achter Giro555 is er onder meer behoefte aan onderdak, medische zorg en schoon drinkwater.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel. Dat gebeurt na aftrek van onder meer actie- en bureaukosten. De verdeelsleutel is voor 40 procent gebaseerd op de hoeveelheid fondsen die de organisaties zelf ontvangen van mensen in Nederland en voor 60 procent op de geldelijke bijdrage van de organisaties aan geleverde noodhulp en hulp bij wederopbouw na bijvoorbeeld natuurrampen, zoals droogte, en bij gewapende conflicten.

De verdeelsleutel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de cijfers van de laatste drie jaar. Hoe de verdeelsleutel er bij de actie voor Oekraïne gaat uitzien, kon een woordvoerder van Giro555 nog niet zeggen, want de cijfers moeten nog worden bijgewerkt. “Binnenkort komt de nieuwe verdeelsleutel op de website te staan,” aldus de woordvoerder.