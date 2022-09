Lancering van raket naar de maan afgeblazen wegens brandstoflek

Raket Artemis I staat klaar in Florida, maar zal niet zaterdagavond richting de maan vertrekken. Beeld Getty Images

Maandag werd de eerste poging afgelast door motorproblemen en nu was er een brandstoflek tijdens het vullen van de tank van de raket met vloeibare waterstof. Technici bleken niet in staat het probleem tijdig op te lossen, waarop de lanceerteams van de NASA het advies gaven het lanceerproces stil te zetten.

De lancering van de Artemis I-missie zou in de avond plaatsvinden vanaf het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida in de Verenigde Staten. Aan boord zitten geen mensen. De vlucht is bedoeld om alle systemen te testen. Het is een generale repetitie voor bemande vluchten naar de maan over een paar jaar.

Voor de missie is de krachtigste raket ooit gebouwd, het SLS, met bovenin het vaartuig dat naar de maan moet gaan, de Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken, komen uit Leiden.

Maandag zou een nieuwe lanceerpoging kunnen volgen, maar daarover is nog geen duidelijkheid.