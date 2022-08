Lancering van nieuwe maanraket gaat niet door, motor kampt met problemen

De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is komende vrijdag, en daarna volgende week maandag. Beeld Getty Images

De nieuwe raket SLS moest, nog zonder bemanning aan boord, een reis van zes weken gaan maken. De raket kon tussen 14.33 uur en 16.33 uur Nederlandse tijd opstijgen. Een minuut na het openen van dat ‘lanceervenster’ kwam de mededeling dat de lancering niet doorging.

Het bleek onmogelijk om in de resterende twee uur te achterhalen wat er fout ging, dat te verhelpen, zeker te weten dat die oplossing zou werken, daarna de motor alsnog op temperatuur te krijgen en te vertrekken.

De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is komende vrijdag, en daarna volgende week maandag. Of de lancering dan wel door kan gaan, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van de maatregelen die nodig zijn om de oorzaak van de problemen aan te pakken.

Volgende keer bemand

Voor de reizen naar de maan is een nieuwe draagraket gebouwd, het Space Launch System (SLS). Dat is de krachtigste raket ooit. Hij is 100 meter hoog en weegt met brandstof erbij zo’n 2,6 miljoen kilo. Helemaal bovenin zit het vaartuig ingepakt dat naar de maan moet gaan: de Orion.

De maanmissie heet Artemis I, in de Griekse mythologie de godin van onder meer de maan. Artemis is ook de tweelingzus van de god Apollo – de naam die het ruimtevaartprogramma kreeg dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en tien anderen tussen 1969 en 1972 naar de maan bracht. Bij Artemis II, rond 2024, vliegen vier astronauten rond de maan en terug. Op zijn vroegst in 2025, met de missie Artemis III, moeten mensen weer op de maan landen. Dat gebeurde voor het laatst in 1972.

Het idee is dat het vaartuig na een gelukte lancering ongeveer 1,5 uur lang rond de aarde vliegt. Daarna geeft hij gas om aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontkomen en te beginnen aan de lange oversteek naar de maan. Als de lancering maandag was doorgegaan, zou de sonde komend weekeinde zijn aangekomen bij de maan. Na drie weken daaromheen draaien zou hij beginnen aan de terugkeer, gevolgd door een plons in de Grote Oceaan op 10 oktober. Die planning verandert nu de lancering wordt uitgesteld.

