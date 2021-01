Lagerhuis VS begint debat over afzetting Trump

Beeld AFP

Trump wordt beschuldigd van het oproepen tot een opstand tegen de regering van de Verenigde Staten omdat hij zijn aanhangers heeft opgehitst om het parlementsgebouw in Washington te bestormen. Daarbij vielen vorige week vijf doden en vele gewonden.

Het lijkt onvermijdelijk dat het lagerhuis van het parlement groen licht geeft. In het door Democraten gedomineerde Huis is een meerderheid voor het afzetten van Trump, die over een week wordt opgevolgd door de Democraat Joe Biden. Ook een aantal Republikeinse leden heeft aangekondigd ervoor te stemmen.

Impeachment

Na enige uren debat besloot een meerderheid (221 tegen 203) dat de resolutie kan worden behandeld om over te gaan tot de zogenoemde impeachment. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, herhaalde dat Trump een gevaar voor de VS betekent. Zij riep de Senaat, die uiteindelijk het laatste woord heeft, op hem te veroordelen.

De fractieleider van de Republikeinse minderheid in het Huis, Kevin McCarthy, zei dat Trump verantwoordelijkheid draagt voor de aanval op het Congres, maar volgens hem is het ‘fout’ om hem nu haastig af te zetten. “Hij had de meute onmiddellijk moeten veroordelen toen hij zag wat zich ontvouwde,” aldus McCarthy. Zeker zes van zijn partijgenoten gaven aan wel voor impeachment te stemmen.

Niet deze week

Republikeinse leiders in de Senaat bekijken ondertussen of dat proces snel kan beginnen, meldde persbureau Reuters, maar dat zal volgens de partij deze week niet meer gebeuren. Om Trump af te zetten is een tweederdemeerderheid in de Senaat nodig. Een besluit daarover is nog niet genomen.

De beveiliging rond het Capitool is enorm aangescherpt. Gevreesd wordt dat Trump-activisten in aanloop naar Bidens beëdiging opnieuw geweld gaan gebruiken.

President Donald Trump roept woensdag op tot kalmte in de Verenigde Staten. Hij maant mensen in een verklaring geen geweld te gebruiken en wetten te overtreden. “Dat is niet waar ik voor sta en het is niet waar Amerika voor staat,” aldus Trump. Hij wijst op berichten dat meer ‘demonstraties’ staan gepland en vraagt ‘alle Amerikanen; om te helpen de rust te doen terugkeren.