Lage opkomst verkiezingen Spanje

Beeld AFP

In april stond dat percentage bij de eerdere verkiezingen op dat tijdstip op 41,5.

De Spanjaarden gaan zondag voor de tweede keer dit jaar en voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus. Interim-premier Pedro Sánchez zag zich in september genoodzaakt nieuwe verkiezingen uit te schrijven, omdat hij na de stembusgang in april onvoldoende steun kon vinden om een regering te vormen.