Laatste twee lichamen gevonden onder puin wooncomplex Marseille, dodental op acht

Reddingswerkers hebben in het puin de lichamen van de laatste twee vermiste bewoners gevonden. Beeld AFP

Het appartementengebouw van vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenplaats stortte zaterdagnacht als ‘een kaartenhuis in elkaar’ na een explosie. Waarschijnlijk was een gaslek de oorzaak. Zeker vijf mensen uit omliggende gebouwen raakten gewond.

Sinds zondag zijn honderd brandweerlieden 24 uur per dag aan het werk om de vermisten op te sporen. De burgemeester van Marseille had lang de hoop dat er nog mensen levend gevonden zouden worden. In totaal is meer dan 1000 kubieke meter puin weggehaald.