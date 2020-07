Kwijtschelden straf Trumps vertrouweling Stone ‘ongekende historische corruptie’

President Donald Trump. Beeld EPA

Stone zou volgende week aan een celstraf van drie jaar en vier maanden beginnen. Dankzij Trumps bemoeienis met de strafzaak viert hij dit weekend echter zijn vrijheid thuis in Florida.

Een jury oordeelde in de rechtbank unaniem dat Stone meermaals de wet heeft overtreden. Hij loog onder ede tegen het Amerikaanse Congres over pogingen contact te leggen met WikiLeaks, dat in de verkiezingscampagne van 2016 door Russische inlichtingendiensten gestolen e-mails van Democraten publiceerde. Getuigen verklaarden dat Stone Trump daarvan op de hoogte hield. Met zijn leugen probeerde hij die informatie te verdoezelen om Trump te beschermen, constateerde de rechter.

Stone lobbyde openlijk bij Trump voor strafvermindering. “Hij weet dat ik onder enorme druk stond om me tegen hem te keren,” zei hij tegen een journalist. “Het zou mijn situatie aanzienlijk makkelijker hebben gemaakt. Maar ik heb het niet gedaan.” Trump beloont nu ogenschijnlijk die loyaliteit door de celstraf kwijt te schelden.

Rusland-hoax

Hij kondigde dat aan op vrijdagavond – een moment waarop politici vaker nieuws bekendmaken waar ze zo min mogelijk aandacht voor willen. In een verklaring noemt het Witte Huis Stone ‘een slachtoffer van de Rusland-hoax die links en bondgenoten in de media jarenlang hebben voortgezet om het presidentschap van Trump te ondermijnen’. Vanwege zijn leeftijd, 67, zou Stone tijdens de coronapandemie te veel medisch risico lopen in de gevangenis, terwijl hij in hoger beroep gaat.

Trump en zijn mensen proberen al langer het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 in diskrediet te brengen en deels ongedaan te maken. De president doet het af als een politieke heksenjacht.

Roger Stone. Beeld EPA

Corruptie

De clementie voor Stone komt de regering Trump op harde kritiek te staan. Partijgenoot en Trump-criticus Mitt Romney spreekt van ‘ongekende, historische corruptie’. “Zo maakt Trump duidelijk dat er twee rechtssystemen zijn in Amerika: een voor zijn criminele vrienden en een voor alle anderen,” zei het Democratische congreslid Adam Schiff. Democraten zien de strafvermindering als het zoveelste voorbeeld van Trumps pogingen het rechtssysteem in zijn voordeel te beïnvloeden.

Vorige maand, ook op een vrijdagavond, werd plots het ontslag aangekondigd van een officier van justitie die onderzoek deed naar Trump en zijn entourage. Geoffrey Berman moest plaatsmaken voor een favoriet van het Witte Huis. Hij weigerde te vertrekken en kreeg voor elkaar dat een plaatsvervanger zijn rol overnam.

Trumps team heeft zich ook eerder met de zaak tegen Stone bemoeid. Aanklagers stapten uit protest op nadat Trumps minister van justitie Bill Barr hun advies om tegen Stone 7 tot 9 jaar cel te eisen naast zich neerlegde. Barr vroeg om een mildere straf, nadat president Trump zich in een tweet had beklaagd.



Dat riep toen al grote vragen op over de onafhankelijkheid van het ministerie. Meer dan 2000 voormalig justitiemedewerkers ondertekenden een open brief waarin ze om het vertrek van Barr vroegen. Barr wees er op dat de rechter ook oordeelde dat de eerste strafeis tegen Stone buitensporig hoog was.

Tattoo

Stone (66) is een zelfverklaard meester in vuile politieke oorlog. Hij liet op zijn rug Richard Nixon tatoeëren, de president die opponenten liet afluisteren in het Watergate-schandaal. Hij kent Trump al sinds de jaren tachtig.

Stone kreeg van de minister van justitie een speciale behandeling vanwege zijn banden met Trump, getuigde een van de opgestapte aanklagers, Aaron Zelinsky, in het Congres. “Hij werd tegemoet gekomen op een manier die in mijn ervaring ongekend is.”

In een andere zaak tegen een bondgenoot van Trump, voormalig adviseur nationale veiligheid Michael Flynn, greep Barr ook in. Flynn gaf toe dat hij had gelogen tegen de FBI, en dat is strafbaar. Barr besloot echter de aanklacht te laten vallen, omdat het onderzoek niet legitiem zou zijn.

Trump zet zichzelf graag neer als de president van ‘orde en recht’, maar vindt de rechtsstaat niet zo belangrijk als compagnons of vertrouwelingen van zijn mensen worden aangepakt. Hij heeft zijn bevoegdheid om gratie en strafvermindering uit te delen meermaals gebruikt om politieke vrienden te helpen.

Zo zorgde hij voor strafvermindering voor sheriff Joe Arpaio, die een gerechtelijk bevel om een einde te maken aan etnisch profileren van immigranten negeerde. Eerder dit jaar liet Trump voormalig gouverneur van Illinois Rod Blagojevich gaan na een corruptieveroordeling. Blagojevich was ooit deelnemer aan de realityshow die Trump presenteerde. Oud-politiecommissaris Bernie Kerik, een bekende van Trumps advocaat Rudy Giuliani, kreeg gratie na fraude.